Sıfır Atık Hareketi 5 yaşında! Bakan Kurum: Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek

Bakan Kurum, 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nin bu yıl İstanbul'da "İklim ve Gençlik" temasıyla gerçekleştirileceğini ifade ederek, Sıfır Atık Hareketi'ne 5 yıl önce büyük bir heyecanla başladıklarını hatırlattı.

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfır Atık Hareketi, sizlerin gösterdiği ilgi ve alakayla bugün sınırları aşmış, uluslararası kuruluşların ve pek çok ülkenin sahiplendiği bir küresel çevre hareketine dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla; bundan böyle her yıl 30 Mart gününün, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak, tüm dünyada kutlanacak olması bunun en somut ifadesidir. Biz inanıyoruz ki Sıfır Atık Hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaştığı Türkiye Yüzyılı'nın mihenk taşlarından biri olacaktır."