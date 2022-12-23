Sıfır Atık Hareketi 5 yaşında! Bakan Kurum: Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Her gün emek emek büyüttüğümüz Sıfır Atık Hareketimiz 5 yaşında. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle bugün 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ni gerçekleştireceğiz" dedi. Bakan Kurum, "Bu zirve 7'den 70'e tüm doğaseverleri buluşturacak." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Dünyaya örnek Sıfır Atık Zirvemizi bu yıl "İklim ve Gençlik" temasıyla yapıyoruz" dedi. Bakan Kurum, 23 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ne tüm vatandaşları davet ederek, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz bu zirve, 7'den 70'e tüm doğaseverleri buluşturacak." dedi. Zirvemizi bu yıl "İklim ve Gençlik" temasıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nin bu yıl İstanbul'da "İklim ve Gençlik" temasıyla gerçekleştirileceğini ifade ederek, Sıfır Atık Hareketi'ne 5 yıl önce büyük bir heyecanla başladıklarını hatırlattı.
Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sıfır Atık Hareketi, sizlerin gösterdiği ilgi ve alakayla bugün sınırları aşmış, uluslararası kuruluşların ve pek çok ülkenin sahiplendiği bir küresel çevre hareketine dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla; bundan böyle her yıl 30 Mart gününün, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak, tüm dünyada kutlanacak olması bunun en somut ifadesidir. Biz inanıyoruz ki Sıfır Atık Hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaştığı Türkiye Yüzyılı'nın mihenk taşlarından biri olacaktır."
"SIFIR ATIK HAREKETİMİZİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN EMEK VERMİŞ, GÖNÜL VERMİŞ DOĞASEVERLERİMİZE ÖDÜLLERİNİ TAKDİM EDECEĞİZ"
Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Zirvesi'nde akademisyen, yazar, sanatçı, sporcu, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençlerle buluşacaklarını söyleyerek, "Kongre Merkezimizde sizleri Deniz Sağdıç'ın 'Sıfır Noktası Sergisi' ve deniz kaplumbağalarının denizler arası seyahatleriyle hazırlanan 'Evimin Yolları Sergisi' ile karşılayacağız. Sıfır Atık Hareketimizin yaygınlaştırılması için emek vermiş, gönül vermiş doğaseverlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Sıfır Atık Atölyelerimizle, sanatçılarımızın göz alıcı performansıyla, panel ve söyleşilerle hep birlikte dolu dolu bir gün geçireceğiz. Ben gün boyu düzenlenecek böylesi güzel etkinliklerle dolu bir günü beraber geçirmek, ödül alacak olan misafirlerimizin heyecanlarına ortak olmak için tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi, belediyelerimizi, çocuklarımızı 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Törenimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
"ATIKSIZ BİR DÜNYA" İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni ile ilgili yaptığı açıklamada ise programın detaylarına ilişkin şu bilgiler aktarıldı:
"Bakan Murat Kurum'un ev sahipliğinde, 23 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirvenin ana teması İklim ve Gençlik olacak. Zirve sadece atıklardan yapılan eserlerden oluşan Deniz Sağdıç'ın Sıfır Noktası Sergisi açılışıyla başlayacak.
Zirvenin ilk bölümünde 'İklim İçin Gençlik Hareketi' paneli düzenlenecek. Zirve 'Ortak Evimiz Dünya' söyleşisiyle devam edecek. Sayın Emine Erdoğan'ın teşrifleri sonrası 'Yıl 2053 Atıksız Bir Dünya' içeriğiyle bir müzikal sergilenecek. 'Sıfır Atık 5. Yıl Filmi' gösterilecek ve konuşmalara geçilecek. İki iklim elçisinin konuşması sonrası Bakan Murat Kurum'un konuşmaları, ardından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin hitapları gerçekleşecek. Konuşmaların bitiminde Sıfır Atık Ödül Töreni yapılacak."
MASTERCHEF'LER ZİRVEDE "SIFIR ATIK MUTFAĞI" KURACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zirveye MasterChef programının 3 şefi de katılacak ve Sıfır Atık Mutfağı kurulacak. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de ziyaret edeceği mutfakta, Masterchef programı şefleri tarafından Sıfır Atık yemekleri pişirilecek. Deniz Sağdıç ile birlikte atık malzemeler kullanarak Kauai kuşu sanat eserine dönüştürülecek.
2020 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından GPS işaretlemesi yapılarak denize salınan deniz kaplumbağalarının iki senelik kayıtlı seyahatlerinden elde edilen datalar ile oluşturulan ''Evimin Yolları'' isimli dijital sergi fuaye alanında katılımcılar ile buluşacak. Zirvede Sıfır Atık ile ilgili bir çok etkinlik de yer bulacak.
"SIFIR ATIK KAHRAMANLARI" DAVETLİ
Atık toplayıcıları için yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla genelge yayımlanmış, Atık Toplayıcılarına mesleki statü kazandırılmıştı. Atık toplayıcıları da kendilerine verilen 114 araçla zirvede olacak.
ATIKSIZ ZİRVEDE PLASTİK MALZEMELERE YER VERİLMEYECEK
Zirvede plastiğe yer verilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Zirvede plastik malzemeye yer verilmeyecek, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılacak. Kurulan stantlar da ahşap malzemelerden oluşacak. Bu malzemeler zirve sonrasında geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilecek, yeniden kullanılmayacak olanlar atık merkezine götürülerek teslim edilecek. Zirveye ilişkin bilgiler yazılı baskılar yerine dijital ekranlar kullanılarak verilecek. Kongre merkezinin her bir köşesinde sıfır atık ayrıştırma kutuları yer alacak. Yine Türkiye Çevre Ajansı Depozito Bilgi Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında iki depozito makinesi de zirve alanında olacak." ifadeleri kullanıldı.
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