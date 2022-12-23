Fırsatçı zincir marketler asgari ücretin açıklamasıyla zam yarışına girdi! Vatandaşlar etiketleri ortaya çıkarttı

Kendi ürünlerinde soruşturma tarafı perakendeciler arasında satış fiyatları ve fiyat artışları konusunda koordinasyonun sağlanması ve bu koordinasyonun sürdürülmesi, yine bu çerçevede perakendecilerin geleceğe yönelik fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşımına aracılık ederek, perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip "topla-dağıt karteli" niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemlerle Kanunun 4. maddesini ihlal ettikleri belirlendi.

Teşebbüslerin, bu ihlalden perakendecilerle birlikte ve eşit derecede sorumlu olduklarına, bu nedenle idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında ise yeterli bulguya ulaşılamazken, firmaya idari para cezası verilmesine gerek görülmedi.