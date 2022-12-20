Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne zaman verilecek? Ziraat Bankası Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL?
Yeni yıla sayılı günler kala, sağlık çalışanları, banka promosyonu ödemelerine ilişkin detaylar merak konusu olmuştu. Sağlık çalışanlarına banka promosyonunda anlaşmaya varıldı. Peki, bakanlığın Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam kaç TL verilecek? İşte, promosyon hakkında merak edilenler...
Sağlık çalışanlarına maaş promosyonu ne zaman, kaç TL yatar? sorusu son zamanlarda sıklıkla aratılıyordu.Sağlık çalışanlarına banka promosyonunda anlaşmaya varıldı. Peki, Sağlık Bakanlığı banka promosyonu ne zaman verilecek? Ziraat Bankası Sağlık Bakanlığı promosyonu ne kadar, kaç TL? İşte, konuya ilişkin merak edilen detaylar..
Doktor, hemşire, hasta bakıcı, teknisyen, tekniker ve diğer kadrolarda çalışmayı sürdüren binlerce sağlık çalışanı promosyon ödemeleri hakkında detayları merak ediyordu. Sağlık çalışanları, banka promosyonu ödemelerine ilişkin merak edilen soruların cevağı Sağlık Bakanlığı'nın son dakika açıklamalarının ardından netliğe kavuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.
Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.
BAKAN KOCA TEŞVİK ÖDEMESİ DETAYLARINI AÇIKLAMIŞTI!
Geçtiğimiz günlerde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.
Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.
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