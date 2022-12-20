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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? Ocak 2023 asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? Ocak 2023 asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak?

Asgari ücret 3. toplantısı bugün saat 14.00'de başladı. Toplantının ardından 2023 asgari ücrete gelecek olan zam oranının belli olması beklenmekte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in, "Salı günü asgari ücret görüşmesinde ortak bir uzlaşma sağlanacağına inanıyorum" açıklamasının ardından beklentiler arttı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün gerçekleşen asgari ücret toplantısıyla birlikte 2023 zamlı fiyatın belli olması beklenmekte. Doğru ve dolaylı bir şekilde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? Ocak 2023 asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık tarihinde yani bugün saat 14.00 itibarıyla başladı. Toplanmtının bir iki saat içerisinde son bulması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI NE ZAMAN?

Bugünkü toplantıda ortak bir karara varılması sonucunda belirlenen rakam Başkan Erdoğan'a götürülecek. Belirlenen oran üzerinde ise son söz Başkan Erdoğan'da olacak. Şu anlık açıklama yapıp yapmayacağı ya da saat kaçta açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 20 Aralık 2022 Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ 7.630 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.

2023 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Böylece çalışanlara verilen AGİ yardımı da kalkmış oldu.

YÜZDE 20 ZAM

Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 6 bin 600 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 30 ZAM

5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 7 bin 150 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 40 ZAM

5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 7 bin 700 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 50 ZAM

Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 8 bin 250 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 60 ZAM

5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 8 bin 800 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 70 ZAM

5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 9 bin 350 TL'ye yükselecek

YÜZDE 80 ZAM

5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 9 bin 900 TL'ye yükselecek.

2022 ASGARİ ÜCRET

*NET ASGARİ ÜCRET: 8 BİN 500 TL

*BRÜT ASGARİ ÜCRET: 10 BİN TL

*İŞVERENE MALİYETİ: 11 BİN 750 TL

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