Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugün gerçekleşen asgari ücret toplantısıyla birlikte 2023 zamlı fiyatın belli olması beklenmekte. Doğru ve dolaylı bir şekilde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması ne zaman? Ocak 2023 asgari ücret zammı saat kaçta açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık'ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık tarihinde yani bugün saat 14.00 itibarıyla başladı. Toplanmtının bir iki saat içerisinde son bulması bekleniyor.