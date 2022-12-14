Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler bugünkü kritik toplantıda! Asgari ücret için A Haber’de rakam verdi | Bakan Bilgin’den flaş açıklama

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLACAK?

Ekonomist Muhammet Bayram, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bayram, "Biz en baştan 8 bin lira psikolojik sınırı işaret etmiştik. Gerçekçi rakamlar üzerinde konuşmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız buna ilişkin de bir açıklama yaptı dedi ki biz ayakları yere basan bir düzenleme yapacağız dedi. Enflasyona halkımızı ezdirmeyeceğiz açıklamalarından yola çıkarak bir hesaplama yapmıştık." dedi.

8 bin TL sınırının aşılacağını düşündüğünü belirten Bayram, "Sene ortasında toplamda 2021 sonuyla haziran sonuna kadar yüzde 94'lük kümülatif bir atış yapıldı. En az yüzde 40'lık bir artış şu anda görebiliriz. O da 7.700 TL'yi işaret ediyor. Atalay'ın açıklamasında açlık sınırını işaret etti. 8 bin lira psikolojik sınırının aşılacağını düşünüyorum. Yüzde 50'yi (8.250) çok geçeceğini düşünmüyorum. Ama tabii masada tekrar konuşulur." ifadelerini kullandı.