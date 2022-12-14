Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler bugünkü kritik toplantıda! Asgari ücret için A Haber'de rakam verdi | Bakan Bilgin'den flaş açıklama
Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. kez bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 14'te yapacak. İlk toplantıda tarafların masaya koyduğu anketler psikolojik sınırın 8 bin lira olduğunu ortaya koyarken, asgari ücrette 3 senaryo ön plana çıkıyor. Toplantı öncesi açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz." dedi. Toplantı ile ilgili detayları A Haber muhabiri Mehmet Sari Uğurbaş aktardı. Ekonomist Muhammet Bayram, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte haberin detayları....
Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına çevrildi.
Yeni asgari ücret yaklaşık 8 milyona yakın çalışanı doğrudan etkilemesinin yanı sıra yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından bütün vatandaşları yakından ilgilendiriyor.
BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız. Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde uzlaşma ile belirleyeceğiz." açıklamasında bulundu.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLACAK?
Ekonomist Muhammet Bayram, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bayram, "Biz en baştan 8 bin lira psikolojik sınırı işaret etmiştik. Gerçekçi rakamlar üzerinde konuşmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız buna ilişkin de bir açıklama yaptı dedi ki biz ayakları yere basan bir düzenleme yapacağız dedi. Enflasyona halkımızı ezdirmeyeceğiz açıklamalarından yola çıkarak bir hesaplama yapmıştık." dedi.
8 bin TL sınırının aşılacağını düşündüğünü belirten Bayram, "Sene ortasında toplamda 2021 sonuyla haziran sonuna kadar yüzde 94'lük kümülatif bir atış yapıldı. En az yüzde 40'lık bir artış şu anda görebiliriz. O da 7.700 TL'yi işaret ediyor. Atalay'ın açıklamasında açlık sınırını işaret etti. 8 bin lira psikolojik sınırının aşılacağını düşünüyorum. Yüzde 50'yi (8.250) çok geçeceğini düşünmüyorum. Ama tabii masada tekrar konuşulur." ifadelerini kullandı.
VERGİ AVANTAJI YÜKSELECEK
Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi.
Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için yılın kalanında daha az vergi ödenecek. Brüt ücretle çalışan memur ve işçilerin yılsonuna kadar elde edeceği avantaj artacak.
Örneğin asgari ücretin 8500 liraya çıkması durumunda brütü 10 bin lira olacak.
Vergi dilimlerinde değişiklik olmaması durumunda 10 bin liraya kadar olan kazançtan gelir ve damga vergisi alınmayacak.
Bu yıl brüt ücreti 12 bin lira olan çalışan ücretinin sadece aylık 2 bin liralık kısmı için vergi ödenecek.
3 SENARYO ÖN PLANDA
Asgari ücrette 8 bin lira psikolojik sınır olarak görülürken, ortaya çıkan üç senaryo ve işverene maliyeti şöyle:
Net asgari ücret 8 bin liraya çıkarsa brüt asgari ücret 9bin 412 lira, işverene maliyeti de 11 bin 59 lira olacak.
Net asgari ücretin 8 bin 250 lira olması halinde brüt ücret 9 bin 705 lira, işverene maliyeti de 11 bin 404 lira, 8 bin 500 lira olması durumunda brüt ücret 10 bin lira maliyeti de 11 bin 750 lira olacak.
YÜKSEK ÜCRETTE DE DİKKATE ALINIYOR
Asgari ücretlinin "istisna olmasaydı ödeyeceği vergi tutarı" yüksek ücretlilerin vergi hesabında da eksi olarak dikkate alınırken, bordroda daha az vergi hesaplanıyor.
Vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlıyor. Bu indirim yüksek ücretlilerin vergi hesabında da eksi olarak dikkate alınırken, ücret bordrolarında daha az vergi hesaplanıyor.
TÜİK İLE HAZİNE SUNUM YAPACAK
Bugün yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcileri asgari ücretle geçimin de içinde yer aldığı ekonomik verileri paylaşacak.
İlk toplantıda tarafların masaya koyduğu anket ve beklenti tutarları psikolojik sınırın 8 bin lira olduğunu ortaya koydu.
İlk toplantıda işçi tarafı bu toplantıda "teknik" veriler olan kalori ihtiyacı, bunu karşılayacak besinlerdeki fiyat artışı, genel ekonomik değerlendirme gibi bilgileri talep etti.
Daha sonraki takvim belirlenmese de üçüncü, belki de dördüncü toplantının yapılması gerekecek.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi komisyon belirli bir aşamaya geldikten sonra Cumhurbaşkanının da devreye gireceği bir aşamaya gelinecek.
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