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Serhat Baldan: Atawich’in farkı ürün çeşitliliği

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Serhat Baldan: Atawich’in farkı ürün çeşitliliği

İran merkezli fast food zinciri Atawich, Türkiye’deki şubeleşme çalışmalarına devam ediyor. 2023 yılında 100 şubeye ulaşmayı hedefleyen firmanın Türkiye Genel Müdürü Serhat Baldan, “Atawich’i diğer fast food zincirlerinden ayıran en önemli özelliği ürün çeşitliliği” diyor.

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