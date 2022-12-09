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Vakıf Yatırım'dan Yayla Agro gıda için 'AL' tavsiyesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Vakıf Yatırım’dan Yayla Agro gıda için ’AL’ tavsiyesi

Pirinç, bakliyat ve katma değeri yüksek işlenmiş gıda sektöründe 26 yıllık deneyimiyle ve yüksek marka bilinirliği ile faaliyet gösteren Yayla Agro Gıda, 2021 yılı itibariyle klasik bakliyat grubunda yurt içinde miktar ve ciro bazında sektör lideri olurken, Vakıf Yatırım Yayla Gıda hissesi (YYLGD)için kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”, uzun vadeli “AL” tavsiyesinde bulundu.

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