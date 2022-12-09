Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı personellerine banka promosyon ödemeleri verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı?