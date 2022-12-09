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Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı?

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı banka promosyonu hakkında araştırmalar hız kesmiyor. Sağlık çalışanlarına yatması beklenen banka promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı?

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı personellerine banka promosyon ödemeleri verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı?

PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığının hastanelerine bağlı ünitelerde görev yapan sağlık personelini kapsayan promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz net değil.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvurularını 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alacak.

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