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Pemra Hiçsönmez: Ekspertiz zorunluluğu istihdam sağlayacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Pemra Hiçsönmez: Ekspertiz zorunluluğu istihdam sağlayacak

Frame Gayrimenkul Danışmanlık’ın kurucusu Pemra Hiçsönmez, ev alım satımlarına getirilen “tapuda ekspertiz zorunluluğu” hakkında değerlendirmelerde bulundu. Hiçsönmez, “Sistemin yürürlüğe girmesi zaman alacak olsa da düşük beyan verilmesinin önüne geçilecek. Ayrıca değerleme şirketleri de zamanla büyüyecek ve istihdam sağlanacak” dedi.

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