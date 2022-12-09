09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Mevlana Çay Genel Müdürü Adem Aydın uyardı: Marka ihlali sorunu yabancı yatırımcıyı kaçırmasın

Mevlana Çay Genel Müdürü Adem Aydın uyardı: Marka ihlali sorunu yabancı yatırımcıyı kaçırmasın

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
ABONE OL
Mevlana Çay Genel Müdürü Adem Aydın uyardı: Marka ihlali sorunu yabancı yatırımcıyı kaçırmasın

Mevlana Çay Genel Müdürü Adem Aydın, markanın Türkiye’de taklit edildiğini ve bu nedenle hukuki yollara başvurduklarını belirterek yetkilileri uyardı: “Yapılan marka ihlalleri hem tüketici sağlığına zarar veriyor hem de yabancı yatırımcıların Türkiye pazarından uzaklaşmasına yol açıyor.”

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA