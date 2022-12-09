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Berna Subaşı: Markamız Arap ülkelerde büyük ilgi görüyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Berna Subaşı: Markamız Arap ülkelerde büyük ilgi görüyor

Yatırımcı iş kadını Berna Subaşı, pandemi döneminde ev tekstiline artan ilgiyle eş zamanlı olarak satın aldığı lüks segment ev tekstil markası Le Maranj’ın özellikle Arap ülkelerde büyük ilgi görmekte olduğundan bahsetti.

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