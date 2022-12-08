08 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ziraat Bankası tarımda yıl sonu hedefi olan 200 milyar TL' yi kasım ayında aştı

Ziraat Bankası tarımda yıl sonu hedefi olan 200 milyar TL' yi kasım ayında aştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2022
ABONE OL
Ziraat Bankası tarımda yıl sonu hedefi olan 200 milyar TL’ yi kasım ayında aştı

Ziraat Bankası Tarımda yıl sonu hedefi olan 200 milyar TL’ yi Kasım ayında aştı. Hedef yukarı yönlü güncellenerek 225 milyar TL olarak belirlendi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Bankanın tarım kredilerindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Ziraat Bankası’nın tarım bankacılığında belirlediği “tarım ekosisteminin finansmanı” stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi miktarının hem de kredi kullanan çiftçi sayısının önemli miktarda arttığını belirten Alpaslan Çakar, “Bugün itibarıyla 930 bini aşan çiftçimizin Bankamızdaki tarım kredisi miktarı 211 milyar TL’ye ulaştı. Bu kredilerin yaklaşık %88’i faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor.” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA