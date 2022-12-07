07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ne kadar, kaç TL? Son durum ne? 7.785 detayı... 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ne kadar, kaç TL? Son durum ne? 7.785 detayı... 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
ABONE OL
TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ne kadar, kaç TL? Son durum ne? 7.785 detayı... 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit komisyonu bugün itibarıyla ilk toplantısına başlıyor. Toplantının öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş başkanı Ergün Atalay soruları yanıtladı. Peki Türk-İş asgari ücret teklifi ne kadar, kaç TL? Son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Türk-İş asgari ücret teklifi ne kadar, kaç tl olacak sorusunun cevabı uzun zamandır merak edilenlerin arasında yer alıyor. Bugün gerçekleşecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Kritik toplantı öncesi TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay gazetecilerin sorularını cevaplayarak asgari ücrette teklif edecekleri rakam üzerinden kritik açıklamalarda bulundu. Peki Türk-İş asgari ücret teklifi ne kadar, kaç TL? Son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

KRTİK ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay. Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı. Bugün komisyonumuzda pazarlık asgari ücreti 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak. Nereye çıkarırsak. Hükümet ne rakam getirecek, görelim."

Türk-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

Bu yıl Komisyonda işçi heyetinin başkanlığını Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yürütürken, heyette Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Türkiye Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriya Nazlım yer alacak.

İLK TOPLANTI BUGÜN

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç bugün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlamış olacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NASIL OLUYOR?

Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

ASGARİ ÜCRETTE 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri şu şekilde:

İlk toplantı: 7 Aralık (bugün)

İkinci toplantı: 14 Aralık

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA