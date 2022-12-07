TÜRK-İŞ asgari ücret teklifi ne kadar, kaç TL? Son durum ne? 7.785 detayı... 2023 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

KRTİK ASGARİ ÜCRET ZAM AÇIKLAMASI

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıklama yaptı. Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Türk-İş'in yoksulluk rakamı 10 bin 170 lira. Rakam söylemek kolay. Vergiyi konuşmak lazım. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı. Bugün komisyonumuzda pazarlık asgari ücreti 7 bin 785 lira olan açlık sınırından başlayacak. Nereye çıkarırsak. Hükümet ne rakam getirecek, görelim."