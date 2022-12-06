Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2022 Araık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Aile Destek Programı kapsamında 850 lira 1.250 lira arasında sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Aralık ayının ortasına yaklaştığımız şu günlerde gözler aralık ayı ödemelerine çevrildi. Söz konusu destekten faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2022 Araık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Aralık ayı aile destek ödemeleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen Aile Destek Paketi ödemelerinin aralık ayı takvimi merak ediliyor. Bu destekten faydalanan ihtiyaç sahipleri, ödemelerin hangi tarihler aralığında yapılacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2022 Araık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,
* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
* 18 yaşından küçük olması,
* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL
911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı: 950 TL
1372,30 TL üzeri -1833,45 TL'den az: 850 TL
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
Hanedeki Çocuk Sayısı - Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
3 çocuklu hanelere: 450 TL
4 çocuklu hanelere: 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecek.
Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacaktır.
Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.
ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile Destek Paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Bir önceki ayın ödemeleri ayın 8'inde yapılmıştı. Buna göre, Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin bu hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Kesin tarihler açıklandığı takdirde ahaber.com.tr'de olacak.
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