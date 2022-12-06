Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2022 Araık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? SON DAKİKA HABERLER

Aralık ayı aile destek ödemeleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen Aile Destek Paketi ödemelerinin aralık ayı takvimi merak ediliyor. Bu destekten faydalanan ihtiyaç sahipleri, ödemelerin hangi tarihler aralığında yapılacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2022 Araık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.