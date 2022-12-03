MOTORİNE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM! 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzin, motorin, LPG fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma ile değişkenlik gösteriyor. Bugün motorine gelen zam sonrası indirim haberi araç sahiplerini sevindirdi. Peki, motorine indirim ne zaman gelecek? 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

MOTORİNE ZAM POMPAYA YANSIDI

3 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,16 TL zam geldi. Benzin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.