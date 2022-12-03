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MOTORİNE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM! 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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MOTORİNE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM! 3 Aralık benzin, motorin mazot, LPG fiyatı kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Motorin grubunda bugün gerçekleşen zam sonrası indirim haberi geldi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dalgalanma yaşayan Brent petrol, haftanın son işlem gününde 85,57 dolardan işlem gördü. Bu gelişmelerin ardından güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Peki, motorine indirim ne zaman gelecek? 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

Benzin, motorin, LPG fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma ile değişkenlik gösteriyor. Bugün motorine gelen zam sonrası indirim haberi araç sahiplerini sevindirdi. Peki, motorine indirim ne zaman gelecek? 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...

MOTORİNE ZAM POMPAYA YANSIDI

3 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,16 TL zam geldi. Benzin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.

MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN?

Perşembe gününü 86,88 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 85,57 dolar seviyesinde tamamladı. Bu gelişmelerin ardından motorin grubunda indirim haberi araç sahiplerini sevindirdi. 3 Aralık'ta 1,16 TL zam gelen motorine, 6 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş indirim gelecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorine gelen zam sonrası akaryakıt fiyat listesi güncellendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları şu şekilde:

3 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.67 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

3 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.37 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.80 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL

3 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 20.37 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.89 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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