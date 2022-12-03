MOTORİNE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM! 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
Motorin grubunda bugün gerçekleşen zam sonrası indirim haberi geldi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dalgalanma yaşayan Brent petrol, haftanın son işlem gününde 85,57 dolardan işlem gördü. Bu gelişmelerin ardından güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer aldı. Peki, motorine indirim ne zaman gelecek? 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...
Benzin, motorin, LPG fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatında yaşanan dalgalanma ile değişkenlik gösteriyor. Bugün motorine gelen zam sonrası indirim haberi araç sahiplerini sevindirdi. Peki, motorine indirim ne zaman gelecek? 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...
MOTORİNE ZAM POMPAYA YANSIDI
3 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,16 TL zam geldi. Benzin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.
MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN?
Perşembe gününü 86,88 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 85,57 dolar seviyesinde tamamladı. Bu gelişmelerin ardından motorin grubunda indirim haberi araç sahiplerini sevindirdi. 3 Aralık'ta 1,16 TL zam gelen motorine, 6 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş indirim gelecek.
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- MOTORİNE ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM! 3 Aralık benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste
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