Asgari Ücret TOPLANTI TAKVİMİ | Asgari ücrette 1. ve 2. toplantı tarihi ne zaman? 2023 Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrette sona yaklaşırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı için 7 Aralık'ta bir araya gelecek. Gerçekleşecek olan 3 toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki asgari ücrette 1. ve 2. toplantı ne zaman? 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret toplantı takvimi belli oldu mu?

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri şu şekilde:

İlk toplantı: 7 Aralık

İkinci toplantı: 14 Aralık