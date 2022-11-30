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Son dakika | Ankara'da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan bakanlarla görüşüyor! Gündem EYT ve asgari ücret

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Son dakika | Ankara’da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan bakanlarla görüşüyor! Gündem EYT ve asgari ücret

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ankara'da ekonomi zirvesi gerçekleşiyor. Başkan Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşüyor. Masada milyonların beklediği EYT ve asgari ücret konusu var.

Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görüşüyor.

Görüşmede, asgari ücret, belediyelerin pirim ve SGK borçları ile EYT düzenlemesi değerlendirilecek.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM MARATONU 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret maratonu yarın başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

Bu görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimi belirlenecek. Asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 4 parametre belirleyici olacak.

Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor.

Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

İşçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8-10 bin lira ön plana çıkıyor. İş dünyası enflasyonun üzerinde refah payı olan bir artış istiyor.

Asgari ücrete yüzde 40'lık zam durumunda asgari ücret 5500 liradan 7700 liraya, yüzde 50'lik artış durumunda da 8250 liraya çıkacak. Beklentiler ise 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretle ilgili hem çalışanları sevindirecek, hem de işverenlerin maliyetini dikkate alan bir hesaplama yapılıyor. 2016 yılından bu yana asgari ücrete yılda 2 defa zam yapılıyor.

Geçen yıl ocak ayında asgari ücrete yüzde 50, temmuz ayında da yüzde 30 zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6 bin 471 lira (net asgari ücret de 5 bin 500 lira) olmuştu.Yeni yıl zammında son 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Tahminler ise yüzde 40-50 aralığında. Kulislerde bu yılki enflasyonun daha yüksek olması nedeniyle yeni asgari ücretin refah payı ile birlikte 8 bin liranın altında olmayacağı konuşuluyor.

Asgari ücrete yeni yılda yüzde 50 zam yapılması halinde 5500 lira olan tutar 8 bin 250 liraya çıkmış olacak.

KOMİSYON KARARI BAĞLAYICI
Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman, ister yıllık ister aylık belirleyebilir.

Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor.

BÜTÜN KALEMLERİ ETKİLEYECEK

Asgari ücret artışı, isteğe bağlı sigortalılardan işsizlik sigortası alanlara, yurtiçi ve yurtdışı borçlanma yapanlara kadar birçok kişiyi etkiliyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak.

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