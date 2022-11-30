Son dakika | Ankara’da ekonomi zirvesi! Başkan Erdoğan bakanlarla görüşecek! Gündem EYT ve asgari ücret

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretle ilgili hem çalışanları sevindirecek, hem de işverenlerin maliyetini dikkate alan bir hesaplama yapılıyor. 2016 yılından bu yana asgari ücrete yılda 2 defa zam yapılıyor.

Geçen yıl ocak ayında asgari ücrete yüzde 50, temmuz ayında da yüzde 30 zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6 bin 471 lira (net asgari ücret de 5 bin 500 lira) olmuştu.Yeni yıl zammında son 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Tahminler ise yüzde 40-50 aralığında. Kulislerde bu yılki enflasyonun daha yüksek olması nedeniyle yeni asgari ücretin refah payı ile birlikte 8 bin liranın altında olmayacağı konuşuluyor.

Asgari ücrete yeni yılda yüzde 50 zam yapılması halinde 5500 lira olan tutar 8 bin 250 liraya çıkmış olacak.