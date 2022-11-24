Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye düştü! Faizin düşmesi ne anlama geliyor? Dolar artacak mı?

AÇIKLAMA YAPILDI: FAİZ TEK HANE

Yapılan resmi açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5'ten yüzde 9'a indirilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

UZMANLAR A HABER'DE FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yaptığı açıklamada, "Bununla birlikte Merkez Bankası önceki dönemde olduğu gibi yine enflasyonla mücadele ederken bir yandan, bir yandan da büyümeyi göz ardı etmemeyi tercih ediyor. Diğer merkez bankalarının aksine." dedi.