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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye düştü! Faizin düşmesi ne anlama geliyor? Dolar artacak mı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz tek haneye düştü! Faizin düşmesi ne anlama geliyor? Dolar artacak mı?

Türkiye'de gözler Merkez Bankası'nın açıklayağı faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası'nın faizi tek haneye indirip indirmeyeceği tartışılırken, yurt içi piyasalarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını duyurdu. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti. 150 baz puan daha düşerek Merkez Bankası faizi yüzde 9'a düşürdü. A Haber'de faiz kararını değerlendiren A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Onlar faiz artışını faiz artışıyla enflasyonla mücadeleyi tercih etmişlerdi ama Merkez Bankası başka kararlar alarak hükümetin de aslında yürüttüğü Türkiye Ekonomi Modeli’ne uyumlu bir şekilde karar almayı para politikasını yönetmeyi tercih ediyor." ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı.

Faiz kararı toplantının son bulacağı saat 14.00 sularında açıklandı.

AÇIKLAMA YAPILDI: FAİZ TEK HANE

Yapılan resmi açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5'ten yüzde 9'a indirilmesine karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

UZMANLAR A HABER'DE FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yaptığı açıklamada, "Bununla birlikte Merkez Bankası önceki dönemde olduğu gibi yine enflasyonla mücadele ederken bir yandan, bir yandan da büyümeyi göz ardı etmemeyi tercih ediyor. Diğer merkez bankalarının aksine." dedi.

Doğaner açıklamasına şu sözlerle devam etti;

"Onlar faiz artışını faiz artışıyla enflasyonla mücadeleyi tercih etmişlerdi ama Merkez Bankası başka kararlar alarak hükümetin de aslında yürüttüğü Türkiye Ekonomi Modeli'ne uyumlu bir şekilde karar almayı para politikasını yönetmeyi tercih ediyor."

Merkez Bankası, bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN FAİZLE MÜCADELESİ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz ay Malatya'da yaptığı açıklamada, "Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Dikkat ederseniz şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladılar. Terörle mücadeleden savunma sanayine, dış ticaretten sosyal yardımlara kadar her alanda ülkemize eşsiz başarılar, zaferler, rekorlar kazandırdık." ifadelerini kullanmıştı.

YURT İÇİ PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif seyrederken, yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Makroekonomik veriler ABD ekonomisine ilişkin karışık sinyaller vermeye devam ederken, Fed'in Kasım ayı toplantı tutanaklarında ultra şahin duruşun yumuşayabileceğine yönelik vurgulamalar piyasalarda risk iştahını artırdı.

Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.

Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.

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