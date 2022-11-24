Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Faiz tek haneye düşecek mi? İş sektörü nasıl etkilenecek?
Türkiye'de gözler Merkez Bankası'nın açıklayağı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın faizi tek haneye indirip indirmeyeceği tartışılırken, yurt içi piyasalarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti. Başkan Erdoğan'ın faizle mücadelesi devam ederken, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı karar piyasalar tarafında da heyecanla bekleniyor.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak.
Faiz kararı toplantının son bulacağı saat 14.00 sularında açıklanacak.
FAİZİN TEK HANEYE DÜŞMESİ BEKLENİYOR
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekilmesini bekliyor.
Merkez Bankası, bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5 seviyesine çekmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN FAİZLE MÜCADELESİ
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz ay Malatya'da yaptığı açıklamada, "Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Dikkat ederseniz şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladılar. Terörle mücadeleden savunma sanayine, dış ticaretten sosyal yardımlara kadar her alanda ülkemize eşsiz başarılar, zaferler, rekorlar kazandırdık." ifadelerini kullanmıştı.
YURT İÇİ PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA ODAKLANDI
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif seyrederken, yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Tutanaklarda, "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi kullanıldı.
Bazı yetkililerin faizleri hızlı artırmaktan kaynaklanan risklere dikkati çektiği aktarılan tutanaklarda, bazı yetkililerin de faiz artış hızının yavaşlamasının piyasalarda olası oynaklık ihtimalini azaltabileceğini belirttiği bildirildi.
Tutanaklarda, yetkililerin büyük çoğunluğunun nihai faiz oranı hakkında kararsız oldukları ifade edilirken, söz konusu oranın önceden tahmin edilen seviyenin daha da üzerinde olabileceği belirtildi.
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