Piyasaların gözü Merkez Bankası’nın faiz kararında! Faiz tek haneye düşecek mi? İş sektörü nasıl etkilenecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'IN FAİZLE MÜCADELESİ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz ay Malatya'da yaptığı açıklamada, "Faiz lobilerinin sözcülüğünü yapan mandacı ekonomistlere rağmen Türkiye'yi her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyüttük. Dikkat ederseniz şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladılar. Terörle mücadeleden savunma sanayine, dış ticaretten sosyal yardımlara kadar her alanda ülkemize eşsiz başarılar, zaferler, rekorlar kazandırdık." ifadelerini kullanmıştı.