İstanbul’da hayallerin ötesinde bir yaşam alanı

Geleneksel tasarımları modernleştiren, insana ve çevreye saygı bakış açısıyla projelerini sürdüren Hayat Group; İstanbul'a kazandırdığı nish yaşam alanlarıyla 'inovatif çözümler sunmaya devam ediyor. Sektörde ise 'yenilikçi bir marka' olarak yerini almayı başaran ve "Yeni Bir Hayata Başlamak" sloganıyla projeler üreterek ikon yaşam alanları sunan marka, Başakşehir'de Lotus Towers projesiyle iş ve yaşam alanını bir araya getiriyor. Projede en çok dikkat çeken tasarım detayı ise standart projelerdeki tavan yüksekliğinin yanı sıra 330cm tavan aralığı ile nefes alan yaşam alanları sunuyor olması.