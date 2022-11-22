YERLİ DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM! Karadeniz gazı ne zaman gelecek? İlk fazı için tarih verilmişti! YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI!

Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Karadeniz gazı projesi için çalışmalar devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Karadeniz gazı hakında gelinen aşamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Yerli doğalgazın ilk fazı ne zaman? İşte, yerli doğalgaz hakkında merak edilenler...

Bakan Dönmez, Antalya'da düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.Türkiye'nin altyapısı ve gaz piyasalarıyla doğalgaz merkezi olmak için tüm enstrümanlara sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti: