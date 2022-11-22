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YERLİ DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM! Karadeniz gazı ne zaman gelecek? İlk fazı için tarih verilmişti! YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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YERLİ DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM! Karadeniz gazı ne zaman gelecek? İlk fazı için tarih verilmişti! YÜZDE 80’İ TAMAMLANDI!

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak olan Karadeniz gazı için çalışmalar aralıksız sürerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dün, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? İlk fazı hangi tarihte veirlecek? İşte, Bakan Dönmez'in yerli doğalgaz hakkında yaptığı açıklamalar...

Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Karadeniz gazı projesi için çalışmalar devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Karadeniz gazı hakında gelinen aşamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Karadeniz gazı ne zaman kullanılacak? Yerli doğalgazın ilk fazı ne zaman? İşte, yerli doğalgaz hakkında merak edilenler...

Bakan Dönmez, Antalya'da düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.Türkiye'nin altyapısı ve gaz piyasalarıyla doğalgaz merkezi olmak için tüm enstrümanlara sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:



"TANAP ve TürkAkım gibi dev projeleri çok kısa zamanda devreye alabilecek teknik yeterliliğe ve işletme kapasitesine sahibiz. Karadeniz gazıyla birlikte yerli gazımız da bu sürece dahil olunca elimiz daha da güçlenecek. Mevcut hatlarımızın kapasitesini artırmak ve yeni kaynak ülke ve güzergah çeşitlendirmesi yapmak için yoğun bir enerji diplomasisi yürütüyoruz.

Orta Doğu, Orta Asya ve Akdeniz'den gelecek yeni doğalgaz boru hatları ve ülkelerle ortaklaşa hidrokarbon arama ve sondaj işbirlikleri için görüşmeler yaptık. Yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının Türkiye olması, sahip olduğumuz altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu gösteriyor."

"FİLYOS'TA YÜZDE 80'i TAMAMLANDI"

Bakan Dönmez, yerli gaz çalışmalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı karaya çıkaracağımız ilk nokta olan Filyos'ta şu an insanüstü bir gayretle çalışmalarımızı 7/24 esasına göre sürdürüyoruz. Cuma sahadaydım. Çalışmaları bizzat yerinde inceledim. Bütün çalışmalarımız planlanan takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Derin deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru hattının serim işlemini tamamladık.

Test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmalarımızı da yüzde 80 oranında tamamladık. Deniz tabanından gelecek gazı burada işleyecek, ayrıştıracak, ulusal doğal gaz iletim sistemimize aktaracağız."

BAKAN DÖNMEZ, TARİH VERMİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "2023'ün ilk çeyreğinde, mart ayı içinde inşallah bu gazı karada yakmış olacağız." demişti.

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