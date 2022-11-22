Motorine indirim konusunda araç sahiplerinin araştırmaları sürüyor. Bu gece yarısı benzine uygulanacak indirim açıklamasının ardından gözler motorine çevrildi. Brent petrol fiyatında yaşanan değişimler sonrası akaryakıt fiyatları da aşağı-yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, mazota indirim var mı? 23 Kasım Çarşamba günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ÜST ÜSTE 4 İNDİRİM

Motorine 15 Kasım Salı günü 1,56 TL, benzine 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirimin ardından 19 Kasım'da 75 kuruş daha indirim uygulanmıştı. Benzin grubunda bu gece yarısı bir indirim daha yapılacak. Böylelikle son 1 haftada akaryakıtta toplam 4 indirim gerçekleşmiş olacak.