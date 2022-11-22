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Mazota indirim var mı? 23 Kasım Çarşamba günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Mazota indirim var mı? 23 Kasım Çarşamba günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda indirim uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de motorin oldu. Motorine (mazot) indirim olup olmadığını merak eden araç sahipleri, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, mazota indirim var mı? 23 Kasım Çarşamba günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

Motorine indirim konusunda araç sahiplerinin araştırmaları sürüyor. Bu gece yarısı benzine uygulanacak indirim açıklamasının ardından gözler motorine çevrildi. Brent petrol fiyatında yaşanan değişimler sonrası akaryakıt fiyatları da aşağı-yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, mazota indirim var mı? 23 Kasım Çarşamba günü motorine indirim gelecek mi? Motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

ÜST ÜSTE 4 İNDİRİM

Motorine 15 Kasım Salı günü 1,56 TL, benzine 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş indirimin ardından 19 Kasım'da 75 kuruş daha indirim uygulanmıştı. Benzin grubunda bu gece yarısı bir indirim daha yapılacak. Böylelikle son 1 haftada akaryakıtta toplam 4 indirim gerçekleşmiş olacak.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorin indirimi konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

22 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 21.20 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

22 Kasım Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 21.36 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.97 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL

22 Kasım İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 21.36 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.01 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.54 TL

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,47 dolardan işlem görüyor. Dün 87,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 artarak 87,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,95 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın petrol arzını artırmaya çalıştığına yönelik haberlerle dün Brent petrolün varil fiyatı 82,3 dolarla ocak ayından bu yana en düşük seviye inse de, yetkililerin iddiaları yalanlamasının ardından günü kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek kapattı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, üretim artışına ilişkin iddiaların aksine, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini, arz talep dinamikleri gerektirdiğinde daha fazla kesinti yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Selman ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, 4 Aralık'taki toplantısında küresel ekonomiye ilişkin belirsizlik nedeniyle petrol üretimi konusunda temkinli davranacağını kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının sebep olduğu arz daralması endişeleri fiyatları yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını bildirdi.

AB, temmuzda onaylanan 6'ncı yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık, rafine ürün tedarikinin de 5 Şubat itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.

Geçen ay kabul edilen ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren 8'inci yaptırım paketi kapsamında ise Rusya'dan ham petrol ve ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirilmişti.

Artan resesyon endişeleri petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarına yönelik haber akışının ülkede daha sıkı tedbirleri gündeme getirmesi ise piyasalarda talep endişelerine yol açıyor.

Artan vakalar ve "sıfır Kovid-19" politikası nedeniyle başkent Pekin'de koruma ve önleme tedbirleri artırıldı. Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.

Brent petrolde teknik olarak 87,81 ile 88,24 dolar aralığının direnç, 87,38 ile 86,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Benzine indirim ne zaman? BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN?

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