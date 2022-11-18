Turkuvaz Medya Merkezi'nde bilişim ihracatı masaya yatırılıyor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katılacak
Turkuvaz Medya Grubu’nun yazılı basındaki amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği; bugün Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleştirilecek "Hizmet İhracatı: Bilişim Sektörü Zirvesi" ile devam ediyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin Anadolu'da başlattığı Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi İstanbul'da hizmet ihracatıyla devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Hizmet İhracatı: Bilişim Sektörü Zirvesi"nde bugüne kadar verilen teşvikler ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler masaya yatırılacak.
Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.
İKİ PANEL DÜZENLENECEK
"Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" konulu ilk panele; Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, DEİK Başkanı Nail Olpak, Eximbank CEO'su Ali Güney, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz, HİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat katılacak ve panelin moderatörlüğünü Dilek Güngör gerçekleştirecek.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun yönettiği Zirve'nin ikinci paneli "Yarının İhracatı Bilişim Hizmetleri: Kamu ve Özel Sektör Perspektifinden Başarı Hikâyeleri ve Atılacak Adımlar" başlığında olacak. Panel, HİB Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Komitesi Başkanı İlhan Bağören, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, TOGED Başkanı Ali Erkin, INSIDER Başkan Yardımcısı Kerem Bozokluoğlu ve Hitit Bilgisayar CEO Kurucu Ortağı Nur Gökman'ın katılımıyla yapılacak.
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