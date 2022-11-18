Turkuvaz Medya Merkezi’nde bilişim ihracatı masaya yatırılıyor! Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katılacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin Anadolu'da başlattığı Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi İstanbul'da hizmet ihracatıyla devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Hizmet İhracatı: Bilişim Sektörü Zirvesi"nde bugüne kadar verilen teşvikler ile önümüzdeki döneme ilişkin hedefler masaya yatırılacak.