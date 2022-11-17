17 Kasım euro dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 17 Kasım Perşembe güncel döviz kuru
17 Kasım euro dolar kaç TL sorusunun cevabı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 17 Kasım Perşembe itibarıyle hem yatırımcının hem de vatandaşlar anlık olarak döviz kurunu takip ediyor. Dün, 18,57-18,64 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 18,5939'dan tamamladı. Peki dolar kaç TL? Euro kaç TL?
17 Kasım Perşembe güncel döviz kuru arama motorlarında aratılıyor. Hem yatırımcının hem de vatandaşın gözü anlık olarak döviz kurunda. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,6180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 19,3630'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 22,2520'den satılıyor. Peki 17 Kasım euro dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? İşte 17 Kasım Perşembe güncel döviz kuru...
Dün, 18,57-18,64 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 18,5939'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,6180'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 19,3630'dan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 22,2520'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 106,4 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,0390'dan işlem görüyor.
FİYATLAMALAR ZORLAŞTI
Analistler, resesyon endişeleri ve yüksek enflasyon ikilemi arasında kalan piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını belirterek, bugün yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 50 baz puan ile Ağustos 2019'dan bu yana en geniş pozisyonda bulunuyor.
FED ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Bugün Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.
GÜNCEL DOLAR FİYATLARI
Önceki kapanışını 18,6558 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5599 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5894 TL'den el değiştirdi.
Dolar, 17 Kasım 2022 Perşembe günü 18,6109 TL alış, 18,6153 TL satış fiyatından işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Önceki kapanışını euro 19,4349 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 19,2248 TL alış fiyatından, 19,3310 TL satış fiyatından işlem gördü.
Euro, 17 Kasım 2022 Perşembe 19,2322 TL alış, 19,2466 TL satış fiyatından işlem görüyor.
STERLİN GÜNCEL FİYATLARI NE KADAR?
Sterlin, 17 Kasım 2022 Perşembe günü 22,0148 TL alış, 21,9050 TL satış fiyatından işlem görüyor.
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- 17 Kasım euro dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 17 Kasım Perşembe güncel döviz kuru
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