Altında yükseliş durdurulamıyor! Çeyrek 1.750, gram 1.065 TL! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları
Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorusu altın yatırımcısının ve vatandaşın gündeminde yer alıyor. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.062 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.750 lira, Cumhuriyet altını da 7.090 liradan satılıyor. Peki 16 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar?
Altında yükseliş sürüyor mu aratılmaları hız kazanırken vatandaş ve yatırımcılar güncel fiyatları öğrenmeye çalışıyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel 1.069 liraya çıkarak rekor seviyeye yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.064 liradan tamamladı. Peki gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
ALTINDA SON DURUM NE?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.062 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel 1.069 liraya çıkarak rekor seviyeye yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.064 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.062 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.750 lira, Cumhuriyet altını da 7.090 liradan satılıyor. Dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,4 artışla 1.778 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.774 dolardan işlem görüyor.
RİSK ALGISI ARTTI
Analistler, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın dün artan jeopolitik risklerle altına olan talebin arttığını bildirdi. Polonya'nın Ukrayna sınırındaki bir köyüne kaynağı bilinmeyen füzelerin düştüğü haberi ile risk algısının arttığını aktaran analistler, füzelerin Ukrayna hava savunma füzeleri olabileceği yönündeki haberlerle bugün altının ons fiyatının sakin bir seyir izlediğini kaydetti.
1.790 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA
Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin yanı sıra ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
16 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 972,12
SATIŞ: 1.034,19
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.076,00
SATIŞ: 7.190,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 7.076,00
SATIŞ: 7.205,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 6.872,00
SATIŞ: 7.006,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 3.436,00
SATIŞ: 3.515,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.718,00
SATIŞ: 1.757,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 1.066,33
SATIŞ: 1.066,49
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