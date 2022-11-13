14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Faruk Çiçek: Karayolu taşımacılığına yatırım milli sorumluluk

Faruk Çiçek: Karayolu taşımacılığına yatırım milli sorumluluk

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.11.2022
ABONE OL
Faruk Çiçek: Karayolu taşımacılığına yatırım milli sorumluluk

Karayolu yük taşımacılığının gözde şirketlerinden Seyid Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çiçek’ten “milli sorumluluk” çıkışı. Yatırımlarına kriz döneminde de devam ettiklerini vurgulayan başarılı iş insanı, “Karayolu taşımacılığına yatırım milli bir sorumluluk” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA