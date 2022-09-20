27 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hacıoğlu Madencilik Genel Müdürü Sercan Yaşa: Altın ithalatında sınır kaldırıldı

Hacıoğlu Madencilik Genel Müdürü Sercan Yaşa: Altın ithalatında sınır kaldırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.09.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
ABONE OL
Hacıoğlu Madencilik Genel Müdürü Sercan Yaşa: Altın ithalatında sınır kaldırıldı

Altın ithalatında sınır kaldırıldı. Sercan Yaşa, bu kararın ülkemizin Merkez Bankası altın rezervi için altın bir adım olduğunu belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA