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Binomo’dan doğru tasarruf ve yatırımın anahtarı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Binomo’dan doğru tasarruf ve yatırımın anahtarı

Elde ettiğimiz gelirler üstünden günlük harcamalarımızı karşıladıktan sonra, farklı sebepler için maddi güce ihtiyaç duyarız. Pek çok kişi hayal ettiği tatile gitmek, ev ya da araba sahibi olmak ve daha rahat yaşamak için birikim elde etmek isteyebilir. Bunun için tasarruf yapmak yeterli mi, yoksa onları yatırımlarla desteklemek mi gerekir? Online ticaret platformu Binomo, “Tasarruf mu, yatırım mı?” sorusunun cevabını derledi.

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