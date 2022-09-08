08 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Rising Global: Avrupa devleriyle aynı kaliteyi daha uygun fiyata sunuyoruz

Rising Global: Avrupa devleriyle aynı kaliteyi daha uygun fiyata sunuyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.09.2022
ABONE OL
Rising Global: Avrupa devleriyle aynı kaliteyi daha uygun fiyata sunuyoruz

Gölgelendirme sistemleri firması Rising Global’in kurucusu Rasim Yüksel, yeni yıl hedeflerini açıkladı. 56 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren başarılı iş adamı, “Avrupa devi markaların ürünleriyle aynı kaliteyi daha uygun fiyatlara sunuyoruz. İhracat ağımız yeni yılda daha da genişleyecek. Yeni yıl hedefimiz yüzde 40 ciro büyümesi” dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA