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İş adamı Fatih Kol Bosna Hersek ve Panama arasında gerçekleşen tarihi ziyaretin mimarı oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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İş adamı Fatih Kol Bosna Hersek ve Panama arasında gerçekleşen tarihi ziyaretin mimarı oldu

Bosna Hersek'te yaptığı yatırımların ardından rotasını Panama'ya çeviren ve burada da mermer, bakır, ilaç sanayi, gıda, turizm ve oto yedek parça sektörlerinde yatırımlarda bulunan Türk iş adamı Fatih Kol, Bosna Hersek ve Panama arasında gerçekleşen tarihi ziyaretin de mimarı oldu. Aynı zamanda, Panama ve Bosna Hersek İş Adamları Derneği'nin başkanlığını yapan iş adamı Kol, iki ülke bürokratlarının da bir araya gelmesini sağladı.

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