TURKUVAZ Medya iş ve ekonomi dünyasını buluşturuyor! İhracat seferberliği Gaziantep'te
TURKUVAZ Medya Grubu'ndan Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin dördüncü durağı Gaziantep oluyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldığı özel oturumda, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.
Bugün Gaziantep GAİB Konferans Salonu'nda yapılacak zirve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül bölgenin ihracat potansiyeliyle ilgili bilgi verecek.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş katıldığı özel oturumda, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak.
"2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" başlıklı zirvenin ilk panelinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu konuşacak.
"Türkiye'nin Potansiyeli ve İhracatın Finansmanı" başlıklı zirvede SABAH Gazetesi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Yıldız Özkök, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem, Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme A.Ş (IGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz konuşacak.
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