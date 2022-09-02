TURKUVAZ Medya iş ve ekonomi dünyasını buluşturuyor! İhracat seferberliği Gaziantep’te

Bugün Gaziantep GAİB Konferans Salonu'nda yapılacak zirve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül bölgenin ihracat potansiyeliyle ilgili bilgi verecek.