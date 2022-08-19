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Bordex, boya sektöründe liderliğe koşuyor!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Bordex, boya sektöründe liderliğe koşuyor!

Dekoratif boya alanında Avrupa’nın en büyükleriyle iş birliği yaparak 1973 yılından beri adını sektörün liderliğine yazdıran Bordex hem Türkiye’de hem de Avrupa’da adından sıkça söz ettirmeye başladı.

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