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Realtor Global ‘Yılın Başarılı Gayrimenkul Yatırım Markası’ seçildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.08.2022
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Realtor Global ‘Yılın Başarılı Gayrimenkul Yatırım Markası’ seçildi

Realtor Global, ülke genelinde binlerce kişinin katılımıyla yapılan oylamada bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye Lider Marka Ödülleri kapsamında ‘Yılın Başarılı Gayrimenkul Yatırım Markası’ ödülüne layık görüldü.

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