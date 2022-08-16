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Yasin Hacıoğlu: Altın güvenli liman olmaya devam edecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Yasin Hacıoğlu: Altın güvenli liman olmaya devam edecek

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 1.038,8 liradan tamamladı.

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