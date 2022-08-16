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İş insanı Sabahattin Seven Dubai yatırımları için harekete geçti!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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İş insanı Sabahattin Seven Dubai yatırımları için harekete geçti!

Geçtiğimiz aylarda Avrupa’da yaptığı yatırımlarıyla alakalı konuşan Sabahattin Seven Dubai yatırımları için harekete geçti. Seven, "Dubai'yi kuş bakışı inceledik gelecek raporları bekliyoruz. Hem Türk yatırımcıları için hem de yerel yatırımcılar için. 2023’ün ikinci çeyreğinde projelerimizin alanları belirlenecek ve çalışmalarımız başlamış olacak" dedi.

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