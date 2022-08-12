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Mondihome'un Polatlı mağazasında "robot müşteri temsilcisi" dönemi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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Mondihome’un Polatlı mağazasında robot müşteri temsilcisi dönemi

Türk mühendislerin tasarımıyla geliştirilen RoboMondi, müşterileri kapıda karşılayarak sorularını cevaplıyor ve ürün gruplarına ilişkin detaylı bilgiler veriyor.

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