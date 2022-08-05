Barem Ambalaj’ın halka arzına 2,4 kat talep geldi! Halka arz büyüklüğü 378 milyon TL oldu

05 Ağustos 2022, Cuma
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt için gerekli belgeler neler?
- Süper Lig'de ilk maç! İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İstanbulspor TS maçı hangi kanalda?
- İŞKUR GSB 1.017 işçi alımı kadro dağılımı: 2022 GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler?
- meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- EYT'de emeklilik için geri sayım! EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...
- Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı...
- Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2022 Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı günü idrak edilecek?
- YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi