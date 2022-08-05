05 Ağustos 2022, Cuma
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Barem Ambalaj’ın halka arzına 2,4 kat talep geldi! Halka arz büyüklüğü 378 milyon TL oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.08.2022
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Barem Ambalaj’ın halka arzına 2,4 kat talep geldi! Halka arz büyüklüğü 378 milyon TL oldu

3 – 4 Ağustos 2022 tarihlerinde Borsa’da Satış yöntemiyle halka açılan Barem Ambalaj paylarına 2,4 kat talep geldi. Şirket’in yüzde 20’lik payının halka arzı için talep toplamaya çıkan Barem Ambalaj’ın halka arz büyüklüğü 378 milyon TL oldu.

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