04 Ağustos 2022, Perşembe
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Realtor Turkey, yoluna ‘Realtor Global’ olarak devam edecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Realtor Turkey, yoluna ‘Realtor Global’ olarak devam edecek

2014 yılında kurulan Realtor Turkey, globalleşme hamlesi yaparak Realtor Global adı altında sınırları kaldırıp kariyerindeki yolculuğuna bu isim ile devam etme kararı aldı.

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