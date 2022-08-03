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Barem Ambalaj halka açılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Barem Ambalaj halka açılıyor

30 yıla yakın tecrübesiyle ambalaj sektöründe stratejik öneme sahip İzmir, Gaziantep ve Karaman illerindeki 3 üretim tesisiyle faaliyet gösteren, yıllık yaklaşık 100 bin ton fiili üretim kapasitesine sahip olan, 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, 800’den fazla kişiye istihdam sağlayan ve 2021yılı ISO ikinci 500 şirket sıralamasında Türkiye’nin en büyük 146. sanayi kuruluşu olan Barem Ambalaj halka arz oluyor.İnfo Yatırım aracılığıyla 3 – 4 Ağustos tarihleri arasındaBorsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle gerçekleşecek olan halka arzda Barem Ambalaj hisseleri 36,00 TL’den ihraç edilecek.

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