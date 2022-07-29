Turizm gelirinde beklenen rakam açıklandı! Cumhuriyet tarihi rekoru kırılacak

Türk turizmi yoğun tanıtım ve pazar çeşitliliği sayesinde krizde rakiplerine fark atıyor. Bakan Ersoy, bu yılki hedefi 47 milyon turist, 37 milyar $ gelire çıkardı. Hatta önümüzdeki günlerde bu rakamlar yeniden yukarı revize edilecek. Böylece gelirde Cumhuriyet tarihi rekoru kırılacak.

Önce İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un batışı… Arkasından pandemi… En son da Karadeniz'deki çatışma… Türkiye turizmi art arda gelen krizlerden hızlı çıkmayı başardı. Elbette, bu öyle tesadüfen olmadı. Sektörü en iyi bilen turizmcilerden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve gelmesiyle, onun önderliğinde profesyonel bir ekip önce Türkiye'nin tanıtım stratejisini A'dan Z'ye dizayn etti.