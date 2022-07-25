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QUA Granite’ten 90 dakikada hızlı ve seri üretim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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QUA Granite’ten 90 dakikada hızlı ve seri üretim

Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, üretim sürecini hızlı ve seri üretim gücüyle 90 dakikada tamamlıyor. QUA Granite bu üretim gücüyle ihracattaki hızını da artırmayı hedefliyor.

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