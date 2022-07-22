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MOYSAD’TAN fuar atağı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.07.2022
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MOYSAD’TAN fuar atağı

Türkiye’nin önde gelen mobilya ve yatak markaları tarafından kurulan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği’nin (MOYSAD) dün Kayseri’de Erciyes Anadolu Holding ev sahipliğinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında önemli kararlara imza atıldı.

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