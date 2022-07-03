İkramiyeler ne zaman yatıyor 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, saat kaçta yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin ödemeleri bugün itibarıyla başlıyor. Bayram ikramiyelerinin yapılacağı tarihler daha önce belli olmuştu. Peki, İkramiyeler ne zaman yatıyor 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, saat kaçta yatacak?