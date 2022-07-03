İkramiyeler ne zaman yatıyor 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, saat kaçta yatacak?
İkramiyeler ne zaman yatıyor 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatma tarihi merak ediliyordu. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. Peki, İkramiyeler ne zaman yatıyor 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, saat kaçta yatacak?
İkramiyeler ne zaman yatıyor 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, saat kaçta yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesinin ödemeleri bugün itibarıyla başlıyor. Bayram ikramiyelerinin yapılacağı tarihler daha önce belli olmuştu. Peki, İkramiyeler ne zaman yatıyor 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, saat kaçta yatacak?
KİM NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı Emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara geçeceğini duyurmuştu.
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
DUL VE YETİMLERDE ÖDEME
Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul, yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler.
ÖDEME TAKVİMİ
9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:
1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;
- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,
- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,
2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,
3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;
-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,
-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022,tarihinde ödenecek.
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- İkramiyeler ne zaman yatıyor 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, saat kaçta yatacak?
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