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Realtor Turkey Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı için Kazakistan’a gitti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Realtor Turkey Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı için Kazakistan’a gitti

24-25 Haziran’da Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı’nda yıllardır olduğu gibi Realtor Turkey de yerini aldı. İki gün süren fuara çok sayıda yatırımcı ile gayrimenkul hizmeti veren pek çok firma katılım sağladı. Fuar, gayrimenkul yatırımcılarını firmalarla buluşturması açısından oldukça önemli bir yere sahip. Yeniliklerin ve gelişmelerin sergilendiği bu fuara, önceki fuarlarda da olduğu gibi katılım ve ilginin oldukça yüksek olduğu görüldü.

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