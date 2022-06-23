Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den doğal gaz açıklaması! İşte Türkiye’nin 2026 hedefi

"NORMAL ŞARTLARDA 7 YILDA BİTECEK PROJEYİ BİZ 2,5 YIL GİBİ BİR SÜRE İÇERİSİNDE BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"



Karadeniz'deki doğalgaz projesinin normal şartlar altında 7 yıldan önce bitmeyeceğini dile getiren Bakan Dönmez, "Biz şimdi 2,5 yıl gibi bir süre içerisinde ilk üretimi başlatmış olacağız. Yani şu anda 6 bin iş kalemini birlikte yönetiyoruz tedarikte. Yeri geliyor bazı ekipmanlar için fabrikada adam yatırıyoruz başka bir yere gitmesin malzeme diye" dedi.



"Gabar'da Şehit Esma Çevik sahası olarak isimlendirdiğimiz sahada iki tane üretim kuyusu açtık günlük üretimleri 2 bin ile 3 bin varil arasında"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) son 5 yılda günlük 41 bin olan petrol üretimini 61 bin varile çıkardığını hatırlatan Bakan Dönmez, "Yani yüzde 50'lik bir artış var ama yeter mi yetmez. Özel sektör üretimi de yaklaşık 15 bin varil. Tüketimimizin yüzde 8'ini üretiyoruz ama orada sevindirici olan şu geçmişte güvenlik problemi nedeniyle giremediğimiz, araştırma yapamadığımız birçok sahaya şimdi güvenlik birimlerimiz temizleyip bize veriyor. Biz orada sismik yapıyoruz. Arkasından sondaj yapıyoruz. Mesela Gabar'da Şehit Esma Çevik sahası olarak isimlendirdiğimiz sahada iki tane üretim kuyusu açtık günlük üretimleri 2 bin ile 3 bin varil arasında. Türkiye ortalamasının yüz varil olduğunu düşünürsek kuyu başı üretimlerimizin" ifadelerini kullandı.