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E-ticaret sektörüne yeni bir oyuncu!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.06.2022
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E-ticaret sektörüne yeni bir oyuncu!

Günümüz teknolojisinde internet alışverişi yapmak hem daha hızlı hem de daha uygun fiyatlı. Özellikle de pandemi sürecindeyken insanların e-ticaret sitelerine yöneldiği analizi oldukça mantıklı. İnternet dünyası tüm ihtiyaçlarınızı tek bir tıkla ayağınıza getiriyor. Peki, sizin neden bir e-ticaret siteniz olmasın? E-Ticaret sektörünün yeni oyuncusunu birlikte tanıyalım.

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