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Reckitt Türkiye Finans Direktörü Tolga Balta: Tüketicimizle birlikte Türkiye'nin suyunu kurtarıyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.05.2022 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
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Reckitt Türkiye Finans Direktörü Tolga Balta: Tüketicimizle birlikte Türkiye’nin suyunu kurtarıyoruz

Reckitt Türkiye Finans Direktörü Tolga Balta, "Reckitt’in küresel sorumluluk alanları arasında yer alan, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki 6 numaralı “temiz su ve hijyen” başlığı, çalışmalarımızın çerçevesini oluşturuyor ve bu hedef, 2030 yılına kadar su kıtlığını azaltmak ve erişilebilir su kaynaklarının verimliliğini artırmayı tanımlıyor. Reckitt bünyesindeki tüm toplumsal fayda faaliyetlerimizde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne uygun başlıklar üzerinde çalışıyoruz ve ana başlığımız “Tatlı Su Kaynaklarımızın Korunması”. Markalarımızın ürün faydası iletişiminden ziyade hedef kitlelerimizle duygusal bağ oluşturabilecek sürdürülebilir sosyal bağ oluşturuyoruz." dedi.

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