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Halkbank 84. yaşını kutluyor! “Türkiye’ye inanıyoruz, gelecek biziz”

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Halkbank 84. yaşını kutluyor! “Türkiye’ye inanıyoruz, gelecek biziz”

Türk bankacılık sisteminin en köklü kurumlarından biri olarak ekonomik istikrarın simge kurumlarından birisine dönüşen Halkbank, bu yıl 84’üncü yaşını kutluyor. Aktif büyüklük bazında sektörün dördüncü büyük bankası olma konumuyla faaliyetlerini sürdüren Halkbank, kuruluş misyonu doğrultusunda esnaf-sanatkârlar, girişimciler ve KOBİ’lere finansal imkânlar sunarken, önemli altyapı projelerine de destek sağlayarak, ülke kalkınmasındaki güçlü etkisini sürdürüyor. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Müşterilerimizle bütünleşmiş şekilde ‘halkın bankası’ olmanın onurunu tüm kalbimizle hissediyoruz. Gençliğimizin enerjisi, 84 milyonun gücü ve ticari hayata verdiğimiz destekle aşamayacağımız hiçbir engel yok. Türkiye’ye inanıyoruz; gelecek biziz” dedi.

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