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Türkiye’de nesnelerin internetine büyük yatırım!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2022
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Türkiye’de nesnelerin internetine büyük yatırım!

Web 3.0 teknolojisi sayesinde borsaları hızlı bir gelişim ve artış göstermeye devam etmektedir. Oldukça büyük bir alana hizmet sağlayan Dapprex, sahip olduğu tüm yatırımları Türkiye’ye yönlendirme kararı aldı. Türk halkının ilgisi göz önünde bulundurulduğunda oldukça mantıklı bir yatırım olduğu söylenebilir.

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